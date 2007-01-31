Тимошенко надихнула російських комуністів

Геннадий Зюганов

Фракція КПРФ внесла до Держдуми РФ законопроект "Про основні гарантії опозиційної діяльності", що регламентує права і обов`язки опозиційних партій, а також гарантує їм доступ до державних ЗМІ, пише газета "Комерсант". Схожий документ підготувала і фракція "Родина", але перед тим, як внести його на розгляд парламентаріїв, повважала за краще погодити його з урядом Росії.

Законопроект, внесений фракцією КПРФ, носить більш загальний характер і описує основні принципи опозиційної діяльності і її головні форми. Зокрема, документ припускає наявність парламентської і позапарламентської опозиції. Позапарламентську опозиційну діяльність КПРФ пропонує здійснювати шляхом зборів, ходів, мітингів і інших публічних заходів.

Крім того, підготовлений комуністами законопроект гарантує опозиційним партіям доступ до ЗМІ.

Лєнта.ру