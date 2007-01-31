Тимошенко надихнула російських комуністів
16:02, 31 січня 2007Політика
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Фракція Зюганова підготувала законопроект
|Геннадий Зюганов
Законопроект, внесений фракцією КПРФ, носить більш загальний характер і описує основні принципи опозиційної діяльності і її головні форми. Зокрема, документ припускає наявність парламентської і позапарламентської опозиції. Позапарламентську опозиційну діяльність КПРФ пропонує здійснювати шляхом зборів, ходів, мітингів і інших публічних заходів.
Крім того, підготовлений комуністами законопроект гарантує опозиційним партіям доступ до ЗМІ.
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