Тимошенко: бюлетені друкуються під наглядом

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що уряд забезпечить контроль та своєчасне виготовлення виборчих бюлетенів до другого туру виборів.

Про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила в інтерв’ю телеканалу "1+1".

"Зараз я можу твердо сказати, що бюлетені друкуються під наглядом і СБУ, і ЦВК, під наглядом всіх представників політичних команд, під наглядом міжнародних спостерігачів. І вони будуть надруковані вчасно, і ніхто не дасть ні за яких обставин впливати на поліграфкомбінат", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, уряд запросив до участі у здійсненні контролю та спостереження за процесом виготовлення виборчих міжнародних спостерігачів. "Ми запросили міжнародних спостерігачів, представників кандидата ЯНУКОВИЧА, представників ЦВК, які з першої до останньої хвилини будуть присутні під час друку бюлетенів", - запевнила прем’єр-міністр.

Ю.ТИМОШЕНКО також нагадала, що зміна керівництва поліграфічного комбінату є компетенцією уряду. "Це повноваження уряду. Але паралельно з тим було оголошено, що поліграфкомбінат повністю відкривається для контролю за друком бюлетенів. Ми запросили представників ЯНУКОВИЧА, представників ЦВК, представників СБУ, міжнародних спостерігачів бути присутніми від першої до останньої хвилини друку бюлетенів", - пояснила вона.