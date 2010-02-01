Тимошенко: я гарантую, що я прийду

Кандидат в Президенти України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що участь обох кандидатів в президенти у публічних дебатах суттєвим чином вплине на результати виборів.

Таку думку Ю.ТИМОШЕНКО висловила в інтерв’ю телеканалу "1+1".

"Якщо будуть дебати, то не буде різниці в 1-2%. Я думаю, різниця буде дуже суттєва між тим, хто переможе і тим, хто не переможе", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Кандидат в Президенти також запросила всіх виборців подивиться дебати, які відповідно до календарного плану, затвердженого Центральною виборчою комісію, мають відбутися 1 лютого о 20:00 на Першому національному телеканалі.

"Я гарантую, що я прийду", - підкреслила вона.

Чинний прем’єр переконана, що розрив між двома кандидатами у другому турі буде на користь європейського, демократичного, справедливого розвитку країни.

"Я переконана, що вибори завершаться переконливим результатом, переконливою перемогою України і не треба буде ніяких стресів", - зазначила кандидат в Президенти, відповідаючи на запитання, чи не готується її команда до судового оскарження результатів другого туру голосування з виборів Президента.