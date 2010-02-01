БЮТ заявляє, що ПР зазіхає на «антиконституційне захоплення влади»

Партія регіонів ініціює проведення позачергового засідання парламенту 3 лютого для розгляду змін до законодавства про вибори Президента.

Про це повідомив на прес-конференції перший заступник керівника фракції БЮТ Андрій КОЖЕМ’ЯКІН.

Він зазначив, що отримав інформацію від керівника апарату Верховної Ради України, що сьогодні фракція Партії регіонів зареєструвала проект постанови про проведення в середу, 3 лютого, позачергового засідання з єдиним питанням - про розгляд проекту закону України «Про внесення змін до закону України «Про вибори Президента України» (щодо організації роботи виборчих комісій).

А.КОЖЕМ’ЯКІН підкреслив, що фракція БЮТ заявляє, що розгляд даного законопроекту в другому читанні вже в середу - «це порушення регламентних норм, всіх законних норм, це порушення Конституції України».

Він зазначив, що на сьогодні внесено понад 200 поправок до даного законопроекту, і поки вони не будуть розглянуті в комітеті ВР, даний законопроект не може бути винесений на розгляд парламенту в другому читанні.

А.КОЖЕМ’ЯКІН наголосив, що фракція Партії регіонів «робить крок до дестабілізації політичної ситуації в країні перед другим туром виборів». Він наголосив, що якщо законопроект буде винесений на розгляд парламенту в другому читанні, то «це зазіхання на антиконституційне захоплення влади і спроба підготуватись до тотальної фальсифікації виборів Президента України».

А.КОЖЕМ’ЯКІН повідомив, що фракція БЮТ завтра братиме участь у відкритті сесії парламенту. У той же час, він зазначив, що завтра відбудеться засідання фракції, де буде ухвалено рішення, «як діяти в цих нових обставинах», в тому числі і щодо участі в позачерговому засіданні парламенту, в разі його проведення.