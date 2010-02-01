Герман каже, що сьогодні у телевізорі Тимошенко буде соло

Заступник голови Партії регіонів Ганна ГЕРМАН вкотре наголошує, що кандидат у президенти Віктор ЯНУКОВИЧ сьогодні не братиме участі у теледебатах із своїм політичним опонентом Юлією ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, по це Г.ГЕРМАН заявила сьогодні на прес-конференції у Києві.

Г.ГЕРМАН підкреслила, що замовлені Ю.ТИМОШЕНКО рекламні ролики, які зараз активно транслюють в ефірах телеканалів, про те, що сьогодні В.ЯНУКОВИЧ начебто візьме участь у теледебатах з Ю.ТИМОШЕНКО, вводять суспільство в оману.

«Сьогодні у чемпіонаті в брехні В.ЯНУКОВИЧ участі брати не буде. Це є давнє рішення В.ЯНУКОВИЧА. І сьогодні цей чемпіонат буде проходити «соло». Ю.ТИМОШЕНКО буде продовжувати робити, що вона робила упродовж п’яти років – литиме безпрецедентний бруд у бік В.ЯНУКОВИЧА, а також давати нові обіцянки», - зазначила народний депутат.

Водночас вона також повідомила, що сьогодні В.ЯНУКОВИЧ братиме участь у прямому телевізійному ефірі, зокрема, відповідатиме на запитання журналістів і експертів і програмі «Кращий кандидат», яка вийде о 21.30 на телеканалі ICTV