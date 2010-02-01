У середу - позачергове засідання ВР
19:01, 01 лютого 2010Політика
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З ініціативи Партії регіонів
3 лютого відбудеться позачергове пленарне засідання Верховної Ради України.
Про це йдеться у повідомленні Інформаційного управління Апарату Верховної Ради, розміщеному на офіційному сайті парламенту.
В повідомленні зазначається, що у Верховній Раді зареєстровано ініціативу 166 народних депутатів України - членів депутатської фракції Партії регіонів щодо проведення такого засідання.
У зв`язку з цим голова Верховної Ради України призначив позачергове пленарне засідання Верховної Ради на середу, 3 лютого, на 10.00.
На засіданні буде розглянуто у другому читанні проект закону про внесення змін до Закону України «Про вибори Президента України» (щодо організації роботи виборчих комісій).
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