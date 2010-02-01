У середу - позачергове засідання ВР

3 лютого відбудеться позачергове пленарне засідання Верховної Ради України.

Про це йдеться у повідомленні Інформаційного управління Апарату Верховної Ради, розміщеному на офіційному сайті парламенту.

В повідомленні зазначається, що у Верховній Раді зареєстровано ініціативу 166 народних депутатів України - членів депутатської фракції Партії регіонів щодо проведення такого засідання.

У зв`язку з цим голова Верховної Ради України призначив позачергове пленарне засідання Верховної Ради на середу, 3 лютого, на 10.00.

На засіданні буде розглянуто у другому читанні проект закону про внесення змін до Закону України «Про вибори Президента України» (щодо організації роботи виборчих комісій).