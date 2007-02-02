Томенко: референдум у Києві відбудеться за будь-яких умов

Народний депутат від БЮТ Микола ТОМЕНКО переконаний, що референдум у місті Києві відбудеться за будь-яких умов.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, про це він заявив, коментуючи вчорашню відмову у реєстрації першій ініціативній групі з проведення референдуму про недовіру міській владі, що була створена на зборах громадян 23 грудня минулого року.

За словами М.ТОМЕНКА, “висловлення свого ставлення до влади є фундаментальним правом громадян. Тому спроби київської влади позбавити жителів столиці базового права оцінювати дії своєї влади можна пояснити лише патологічним страхом перед киянами, які сьогодні в своїй абсолютній більшості не довіряють діяльності керівництва міста”.

Народний депутат бачить вихід із ситуації з відмовами у реєстрації в тому, щоб якнайшвидше внести зміни до закону про місцеві референдуми, які б передбачали реєстрацію ініціативних груп та прийняття рішень про проведення місцевих референдумів Центральною виборчою комісією, а не міською владою, яка усіляко намагається не допустити цього.

“Наша команда робитиме все, щоб референдум у місті Києві відбувся, і, як свідчать соціологічні дослідження, таке бажання є у більшості киян. А для того, щоб зняти питання фінансування проведення референдуму, то, я думаю, що варто лише звернутися з таким проханням до киян, які самі висловлять згоду без залучення коштів центрального чи місцевого бюджету профінансувати своє право на висловлення ставлення до нинішньої влади Києва”, - припустив М.ТОМЕНКО.