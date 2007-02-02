Волков побачив, як Ющенко привів Україну в повну ж...

Екс-депутат Олександр Волков заявляє про своє бажання повернутися у велику політику.

"Можу сказати одне: я — за розпуск парламенту. У даному випадку мною керують меркантильні інтереси: я ніколи не приховував, що справа мого життя — політика. За випадковістю не ставши депутатом, я втратив можливість самореалізації, і зараз мені б хотілося повернутися у велику політику", - сказав Волков в інтерв`ю "Известиям в Украине".

"Ситуація така, що не я обираю, а мене обирають. Поки що серйозних пропозицій не було ні з одного, ні з іншого, ні з третього боку. Тому що ніхто поки серйозно про парламентські вибори не думає. Скоріше думають про президентські вибори. Хоча їх може і не бути", - додав він.

Волков не виключає, що "Регіони" і БЮТ "домовляться між собою і вирішать: навіщо нам посада президента з такими повноваженнями?"

"А якщо ця посада не потрібна політичним силам, то навіщо вона суспільству? Годувати й обслуговувати численний апарат президента, витрачати на це гроші платників податків? Тому я не виключаю, що провідні політичні сили прийдуть до висновку, що президент нам не потрібен, і внесуть зміни до Конституції", - сказав він.

На думку екс-депутата, після дострокових виборів конфігурація у Верховній Раді трохи зміниться.

"Регіони", думаю, наберуть близько 30%, як і минулого разу. Блок Тимошенко відтягне відсотків десять у "Нашої України" і теж вийде на 30%... Однак не виключаю, що є шанси в Наталі Вітренко, і, безумовно, у Володимира Литвина", - сказав Волков.

Також, на його думку, "єдиний проект, який має право на життя", — це рух Юрія Луценка.

"Питання в тому, чи зможе Луценко зі своїм проектом стати повноцінним гравцем на політичному полі? І я відразу кажу: не зможе. Та й всі інші помаранчеві проекти — це порожнє місце. Нічого з цього не вийде. Той же Микола Катеринчук. Я поважаю його, добре до нього ставлюся. Але йому не вдасться реалізувати помаранчевий проект. Нехай думає про об`єднання з кимось, наприклад, з БЮТ. Але нехай буде готовий, що Тимошенко візьме його тільки на другорядні ролі, а не рівнозначним партнером", - сказав Волков.

Говорячи про закон про Кабмін, екс-депутат відзначив, що, на його думку, Юлія Тимошенко ухвалила правильне рішення, "ситуативно проголосувавши з "Регіонами".

"Як вона сама правильно сказала, її підтримка закону про Кабмін була скоріше підтримкою її власного майбутнього. Вона, звичайно, лукавить, але вона молодець", - сказав Волков.

"Нічого страшного в цьому законі не бачу: зрештою, Кабінет міністрів одержує ті повноваження, які повинен одержати відповідно до зміненої Конституції. Правда, він прихопив трохи і президентських повноважень. А чого не прихопити? Якщо президенту вони не потрібні", - додав він.

Говорячи про президента Віктора Ющенка, Волков зазначив, що після помаранчевої революції йому не вдалося об`єднати Україну.

"Після президентських виборів усі погляди були повернені убік однієї людини в країні, усі чекали від нього виконання обіцянок, даних на Майдані. Його підтримували Америка, Євросоюз, і у всіх були великі надії: якщо він сказав, що завтра Україна однією ногою буде в Європі, то так воно і буде. На жаль, ми опинилися однією ногою не в Європі, а в ж...і. Повній. Але якщо спочатку ми були там тільки однією ногою, то тепер ми по саму шию застрягли", - сказав він.

Українська правда