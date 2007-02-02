У Нафтогазі розгледіли зелене світло з Кремля

Заява Президента Росії Володимира ПУТІНА про те, що Україна має намір запропонувати повернутися до ідеї створення газотранспортного консорціуму шляхом обміну частки в українських газопроводах, по яких російський газ експортується до Європи, в обмін на доступ до видобутку газу в Росії, відкриває "зелене світло" напрацюванню конкретних російсько-українських газових проектів.

Про це в інтерв`ю кореспонденту УНІАН повідомив керівник прес-центру НАК "Нафтогаз України" Костянтин БОРОДІН.

"На вищому рівні ухвалено політичне рішення, яке відкриває "зелене світло" напрацюванню суб`єктами господарювання двох країн - України і Росії конкретних проектів", - сказав К.БОРОДІН.

Як повідомляв УНІАН, 1 лютого ц.р. Президент Росії Володимир ПУТІН заявив, що Україна має намір запропонувати повернутися до ідеї створення газотранспортного консорціуму шляхом обміну частки в українських газопроводах, по яких російський газ експортується до Європи, на доступ до видобутку газу в Росії.

Після цієї заяви прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ припустив можливість передачі активів української ГТС в обмін на паритетну участь у газовидобувних активах Росії. «Йдеться зараз про наміри. Я вважаю, якщо говорити про наміри, ми завжди повинні підходити конкретно. Якщо йтиметься про об`єднання, то воно має бути на рівні партнерських відносин. Ці відносини повинні бути зрозумілі, як кажуть 50х50», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

При цьому він відзначив, що Україна і Росія повинні виробити нову модель відносин в енергетичній галузі, яка допомогла б досягти успіху в питаннях енергетичної безпеки обох країн.

В.ЯНУКОВИЧ повідомив також, що питання створення нової моделі відносин в енергосфері обговорюються зараз на рівні президентів Росії і України.