Тимошенко молитиметься за Україну під «співи» Януковича

Охорону громадського порядку під час сьогоднішніх масових заходів у Києві за участі кандидатів у президенти Юлії ТИМОШЕНКО (на Софійській площі) і Віктора ЯНУКОВИЧА (на Михайлівській площі) забезпечуватимуть близько 900 міліціонерів, включаючи резерв.

Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС України в м.Києві.

При цьому у столичному главку закликають учасників акцій "у разі виявлення якихось порушень, не соромитися, підходити до міліціонера і повідомляти".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні о 18.00 на Софійській площі відбудеться Молитва за Україну з предстоятелями християнських церков України за участю Ю.ТИМОШЕНКО.

Також сьогодні ввечері, у той самий час, на Михайлівській площі планується масова акція на підтримку В.ЯНУКОВИЧА. За даними ПР, планується виступ лідера партії.