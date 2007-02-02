Бокий: відправити Мороза у відставку - все одно що змістити Місяць з орбіти

12:26, 02 лютого 2007
Політика
844

Соціаліст про ініціативу Нашої України

Лідер фракції Соціалістичної партії України Іван Бокий вважає, що заява Вячеслава Кириленка про те, що "Наша Україна" ініціюватиме питання щодо відставки Олександра Мороза з посади голови Верховної Раді України – з категорії фантастичних. Про це він заявив в коментарі РБК-Україна. І.Бокий, зокрема, сказав: "Я знаю ще про одну ініціативу "Нашої України" - про те, що вони пропонують Президенту прийняти указ про зміщення Місяця з орбіти, сюди ж підігнати Марс (планету війни). Ця заява В.Кириленка – з цієї ж геніальної "орбіти".

"А для того, щоб змістити Місяць з орбіти – навіть голосів не треба", - зазначив депутат.

Зазначимо, що для того, щоб відправити у відставку голову Верховної Ради необхідно 226 голосів.

РБК

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter