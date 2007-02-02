Бокий: відправити Мороза у відставку - все одно що змістити Місяць з орбіти

Лідер фракції Соціалістичної партії України Іван Бокий вважає, що заява Вячеслава Кириленка про те, що "Наша Україна" ініціюватиме питання щодо відставки Олександра Мороза з посади голови Верховної Раді України – з категорії фантастичних. Про це він заявив в коментарі РБК-Україна. І.Бокий, зокрема, сказав: "Я знаю ще про одну ініціативу "Нашої України" - про те, що вони пропонують Президенту прийняти указ про зміщення Місяця з орбіти, сюди ж підігнати Марс (планету війни). Ця заява В.Кириленка – з цієї ж геніальної "орбіти".

"А для того, щоб змістити Місяць з орбіти – навіть голосів не треба", - зазначив депутат.

Зазначимо, що для того, щоб відправити у відставку голову Верховної Ради необхідно 226 голосів.

РБК