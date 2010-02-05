БЮТ відніс до Конституційного суду зміни до закону про вибори

Народні депутати України від фракції Блоку Юлії Тимошенко звернулися сьогодні до Конституційного Суду України з поданням про визнання неконституційним закону про внесення змін до закону про вибори Президента.

Про це повідомив заступник керівника фракції БЮТ Андрій ПОРТНОВ.

Він зазначив, що даний закон порушує конституційний принцип рівності громадян бути обраними, повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ.

За словами А.ПОРТНОВА, БЮТ розуміє, що КС не встигне за два дні, які залишилось до виборів, розглянути подання. Не дивлячись на це, депутати хочуть встановити істину у цьому питанні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 5 лютого, набув чинності закон про внесення змін до Закону України “Про вибори Президента України” щодо організації роботи виборчих комісій.

Цим документом із закону вилучене положення, згідно з яким засідання виборчої комісії є повноважним, якщо в ньому беруть участь не менше двох третин складу комісії. При цьому, у разі бездіяльності виборчої комісії комісія вищого рівня має право ухвалити рішення по суті питання, віднесеного до компетенції комісії нижчого рівня. У день голосування такі питання розглядаються комісією вищого рівня невідкладно.

Законом також передбачено, що у разі, якщо кандидат на пост Президента України не використав можливість подати встановлену кількість кандидатур до складу відповідної окружної виборчої комісії за 20 днів до дня повторного голосування, Центральна виборча комісія формує склад окружної виборчої комісії у складі 14 осіб (по 7 від кожного кандидата) за поданням голови відповідної обласної ради.

Якщо кандидат на пост Президента України не використав можливість подати встановлену кількість кандидатур до складу відповідної дільничної виборчої комісії за вісім днів до дня повторного голосування, окружна виборча комісія формує склад дільничної виборчої комісії у кількості 16 осіб (по 8 від кожного кандидата) за поданням голови відповідної міської, районної, районної в місті ради.

Прем`єр-міністр України, кандидат на пост Президента Юлія ТИМОШЕНКО після ухвалення цього закону заявила, що він робить вибори фальшивими, нечесними і неконтрольованими.

Представники ПАРЄ та ОБСЄ також закликали не змінювати виборче законодавство між двома турами.