Кравчук про Тимошенко, Януковича, кримінал, брехунів і одеситів

Колишній Президент України Леонід КРАВЧУК закликав підтримати кандидата на пост Президента України від демократичних сил Юлію ТИМОШЕНКО, оскільки «лише вона проводить відкриту проєвропейську політику, а цілі цього кандидата відповідають корінним інтересам українського народу».

«Я не хочу жити в країні, керованій криміналом», - наголосив на зустрічі з журналістами Л.КРАВЧУК. І висловив подив, чому багато одеських виборців проголосували в першому турі за «найменш демократичного та інтелігентного кандидата».

Л.КРАВЧУК піддав критиці кандидата в президенти Віктора ЯНУКОВИЧА, зокрема, за відмову взяти участь в теледебатах, намічених Центрвиборчкомом на 1 лютого. Хіба не зрозуміло, наголосив він, «що, порівнюючи під час дебатів передвиборчі програми кандидатів, виборцеві легше зробити свої висновки і оцінки, вірніше визначитися, за кого слід віддати свій голос на виборах, ніж за відсутності теледебатів?»

«Я не приймаю пояснення претендента на вищу посаду, який заявляє: «Я не хочу змагатися в брехні», - наголосив Л.КРАВЧУК. – Оскільки це примітивне пояснення: а хто тебе змушує брехати? Приходь і змагайся з брехуном правдою. Тим паче, що народна мудрість говорить: правда перемагає».

Л.КРАВЧУК нагадав: «Леонід КУЧМА свого часу не злякався і прийшов на дебати. А ось Віктор ЯНУКОВИЧ злякався. А між тим публічні виступи є для глави держави найважливішою частиною його роботи».

«Я не хочу жити в країні, керованій криміналом», - наголосив перший Президент України, - тому і закликаю волелюбних одеситів голосувати за європейський вектор розвитку країни».

Л.КРАВЧУК спростував «качку», поширювану «регіоналами» в одеських ЗМІ, ніби то Ю.ТИМОШЕНКО має намір зняти з виборів свою кандидатуру: «Я практично через день спілкуюся з Юлією ТИМОШЕНКО, і запевняю всіх, що «в житті вона своєї кандидатури не зніме, вона боротиметься до кінця».

Л.КРАВЧУК також спростував безпідставні заяви деяких представників Партії регіонів, ніби лідери провідних європейських країн не підтримують Ю.ТИМОШЕНКО. «Це – брехня, я особисто читав заяву президента Європейської партії, до якої входять лідери європейських держав”, - зазначив перший Президент України.