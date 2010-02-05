Тимошенко: Ющенко звільнив губернаторів за відмову працювати на Януковича

Кандидат у президенти, прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що голови Харківської та Дніпропетровської обласних державних адміністрацій Арсен АВАКОВ та Віктор БОНДАР були звільнені Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ через їх політичну позицію і незгоду працювати на кандидата в президенти Віктора ЯНУКОВИЧА.

Таку думку Ю.ТИМОШЕНКО висловила сьогодні в ефірі телеканалу ICTV.

"Люди, які пройшли весь шлях протягом п’яти років поряд з Президентом, які боролися за те, що і було нашими цінностями, які хотіли і вміли працювати, і коли зараз вони не стали на бік ЯНУКОВИЧА, відмовилися публічно, коли їм дали наказ служити Партії регіонів і ЯНУКОВИЧУ, робити все, що їм скажуть під козирок, то їх одного вранці, а другого вночі просто звільнили Указом з посади. Я думаю, що це є ще одним свідченням того, чи можна в нашій крані сьогодні займати позицію, а не плисти за течею, не бути кон`юнктурниками", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Кандидат у президенти зазначила, що зараз багато чиновників "починають мігрувати, підповзати і здаватися штабелями, а є ті, хто готовий займати позицію".

"Такі люди, як АВАКОВ і БОНДАР, які прямо заявили, що вони не підуть туди, де вони не бачать честі, їх сьогодні звільнили. Я хочу, щоб такі погані традиції в нашій державі завершилися", - додала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО також подякувала всім представникам місцевої влади, громадянського суспільства, ЗМІ, творчої та наукової інтелігенції за збереження своєї громадянської позиції. "Я хочу подякувати всім працівникам влади, які здатні ставити принципи вище посади. Я хочу подякувати всім представникам громадянського суспільства, представникам творчої інтелігенції, журналістики, наукових кіл, які здатні вийти і сказати – принципи понад гроші, понад владу, понад кон`юнктурщину. Я знаю, що на таких людях, а це переконана частина нашого суспільства, на таких людях і буде триматися рух України вперед", - заявила чинний глава уряду.