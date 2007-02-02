Тимошенко готова взяти Тарасюка до себе
Лідер БЮТ оцінила НРУ
Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що БЮТ готовий включити до свого складу Народний Рух України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні на брифінгу в Києві, відповідаючи на запитання журналістів.
«Для Народного Руху України двері нашої політичної сили відкриті. Ми готові підписати всі документи щодо вступу НРУ в наш блок», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
Крім того, вона запевнила, що БЮТ готовий підписати документи щодо створення єдиної опозиції в парламенті, і у разі проведення дострокових виборів, складати з НРУ єдиний список.
«Я вважаю, що НРУ, як партія, стояла у джерел отримання Україною незалежності і надзвичайно багато вклала своїх сил до цього», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. Вона зазначила, що не можна допустити, щоб НРУ зник з політичного поля України та висловила жаль, що «хтось НРУ постійно адаптує» у велику партію.
Ю.ТИМОШЕНКО переконана, що НРУ – історичне явище в Україні, і він повинен мати своє представництво в парламенті.