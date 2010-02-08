Томенко каже, що Ющенко «пропахав» на Януковича

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО заявляє, що другий тур виборів поставив питання про суспільну легітимність майбутнього Президента, оскільки більшість регіонів підтримали Юлію ТИМОШЕНКО, а меншість - Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, він заявив, що, незважаючи на те, що поки не підведені остаточні результати, однак уже попередньо можна сказати про кілька міфів, які не справдилися під час голосування, і кілька проблем, які мали місце під час виборчої кампанії.

Серед таких міфів М.ТОМЕНКО назвав «фантастичну» перемогу команди В.ЯНУКОВИЧА над діючою владою. «Оскільки між першим і другим туром тиражувалася стратегія Партії регіонів як стратегія перемоги з перевагою щонайменше у 15%, то, якщо виходити з даних екзит-полів, 3-4%, м’яко кажучи, не відповідає такій стратегії», - сказав він.

Другий міф, додав віце-спікер, стосується так званої суспільної легітимності майбутнього Президента. "За останні виборчі кампанії ми вперше не маємо цифри більшої, ніж 50%», - зауважив М.ТОМЕНКО, нагадавши, що поки що йдеться про 48-49%.

І третій очевидний міф, на думку М.ТОМЕНКА, це той факт, що «навіть якщо допустити, що Віктор ЯНУКОВИЧ переможе у президентській виборчій кампанії, то за нього проголосує меншість областей України: максимально 10 областей та місто Севастополь. Натомість Юлію ТИМОШЕНКО підтримали 15 областей та столиця України».

Стосовно проблем і несподіванок, яких не очікувала команда БЮТ під час цієї виборчої кампанії, М.ТОМЕНКО назвав фантастичну працездатність Віктора ЮЩЕНКА між першим і другим туром. «Можна сказати, що так, як команда БЮТ у свій час «пропахала» на перемогу Віктора ЮЩЕНКА, так Віктор ЮЩЕНКО між першим і другим туром «пропахав» на Віктора ЯНУКОВИЧА», - наголосив він.

М.ТОМЕНКО переконаний, що збільшення кількості виборців, які проголосували проти всіх, це у тому числi i результат задіяння Президентом ресурсу влади у західних регіонах на підтримку В.ЯНУКОВИЧА та заклики не підтримувати жодного із кандидатів. «Це було для нас певною несподіванкою. Ми не думали, що ЮЩЕНКО буде аж таким прихильником ЯНУКОВИЧА», - сказав він.

Що ж стосується можливих дій команди БЮТ, то М.ТОМЕНКО зазначив, що рішення стосовно того, як діяти, можна приймати лише тоді, коли будуть озвучені остаточні результати виборів, які підрахує ЦВК. "А ми, відповідно, проконтролюємо їх через паралельний підрахунок голосів», - додав він.