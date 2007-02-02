Чи хтось виконуватиме опублікований закон про Кабмін?

Політологи моделюють можливі варіанти розвитку подій навколо закону про Кабінет міністрів.

Про це йдеться у переданому УНІАН експерт-опитуванні Центру досліджень політичних цінностей.

Центр нагадує, що сьогодні в парламентській газеті “Голос України” та газеті центральних органів виконавчої влади “Урядовий кур’єр” опубліковано Закон “Про Кабінет Міністрів України”. У зв’язку з цим центр запитав у політичних експертів: «Чи виконуватиме влада опублікований закон про Кабмін?».

Керівник соціологічної служби «Український барометр» Віктор НЕБОЖЕНКО висловив думку, що виконавча влада зараз взяла гору над Президентом та Верховною Радою. За його словами, хоча Кабмін і буде робити миротворчі кроки у бік Президента, але насправді розгорне широку діяльність “щодо зачистки кадрового та економічного простору від будь-яких видів суперників та супротивників”.

У свою чергу, голова Центру досліджень політичних цінностей Олесь ДОНІЙ вважає, що “найгірший сценарій вже почав розгортатися: частина влади вважатиме закон про Кабмін реально діючим, а частина влади (президентська сторона) вважатиме його не чинним. Такий розвиток подій може призвести до дезорганізації всього владного механізму”. При цьому, за його словами, навіть після опублікування закону мусить бути знайдений компроміс, хоча б постфактум. Експерт припускає, що “Верховна Рада може прийняти ті 5-8 поправок, які підіймають найбільше збурення”.

Другий можливий розвиток подій, на думку О.ДОНІЯ, пов`язаний “з окремою грою МОРОЗА”. “Якщо правда, що опублікований варіант закону знову містить «технічну помилку», це може стати підставою для скасування закону в цілому Конституційним Судом”, – вважає О.ДОНІЙ.

Водночас, на переконання директора Київського інституту проблем управління ім. Горшеніна Костя БОНДАРЕНКА, поки що немає жодних підстав, щоб влада не виконувала цей закон. Він говорить, що зараз немає і “якоїсь критичної ситуації, якої бояться представники Секретаріату Президента і сам Президент”. “Я думаю, що цей закон буде виконуватись, принаймні в усіх тих частинах, які не суперечать Конституції. А що стосується решти, то Президент пообіцяв звернутись до Конституційного Суду. І, відповідно, дозволити Президенту не виконувати цей закон може тільки Конституційний Суд. Доки Конституційний Суд не виніс це рішення, доти Президент має виконувати цей закон”, – заявив експерт.