Експерт: Богатирьова може очолити секретаріат Януковича

Секретар РНБО Раїса Богатирьова може очолити секретаріат президента, якщо главою держави стане Віктор Янукович.

Про це заявив політолог Володимир Фесенко в ефірі 5 каналу.

Коментуючи заяву Богатирьової про те, що Юлія Тимошенко має визнати свою поразку на виборах, він сказав: "Це такий натяк на те, що вона вже готова повернутися у команду свого колишнього лідера".

"Вже подейкують про те, що вона може бути одним з претендентів на посаду керівника секретаріату президента", - зазначив експерт.

"Можливо, команда Ріната Ахметова делегувала її до одного президента на керівну посаду, тепер хоче делегувати до іншого", - додав Фесенко.

Він також вважає, що у Партії регіонів немає кандидатури нового секретаря РНБО.

"Мені здається, що регіонали не зовсім розуміють, навіщо цей орган (РНБО) потрібен, що з ним робити, кого на нього ставити. Тоді Богатирьову делегували, а зараз немає кандидатури і тут будуть певні питання", - заявив політолог.

Крім того, коментуючи заклик Януковича до прем`єра Юлії Тимошенко піти у відставку, Фесенко зазначив: "Це як ультиматум про капітуляцію, але Тимошенко не той політик, який буде виконувати такі заяви про необхідність капітуляції".

За його словами, процес створення нової коаліції у парламенті йде "не так просто".

"Вони (регіонали) думали, що всі НУ-НСівці, Блок Литвина, депутати Балоги побіжать до Януковича здаватися і проситися, щоб взяли до них в коаліцію. Але вони хочуть торгуватися, тому процес йде більш складно", - зазначив Фесенко.

Українська правда