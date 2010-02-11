Тимошенко: починають відкриватися великі передвиборчі обмани

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що дії Партії регіонів у парламенті свідчать про відмову від підвищення соціальних стандартів.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку Ю.ТИМОШЕНКО висловила сьогодні на засіданні уряду, коментуючи результати голосування у Верховній Раді за закон про підвищення соціальних виплат малозабезпеченим сім’ям.

“Уже сьогодні очевидно, що ніхто з команди ЯНУКОВИЧА ніяких соціальних стандартів не збирався підвищувати, це просто були передвиборчі піар-технології”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр зазначила, що ініціатором цього законопроекту став міністр праці та соціальної політики опозиційного уряду Михайло ПАПІЄВ.

“Мова йде про те, що вже після виборів починають відкриватися великі передвиборчі обмани, і людям потрібно просто трішечки враховувати це в усіх своїх подальших політичних визначеннях”, - вважає Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр наголосила, що для її уряду своєчасність соціальних виплат залишається першочерговим завданням. “Треба, щоб ми у бюджеті досить чітко тримали усі соціальні видатки, щоб контроль був стовідсотковий. І я прошу, щоб ми як уряд чітко перед людьми виконували свої зобов’язання”, - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.