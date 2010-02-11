Герман знає, коли Тимошенко відправлять у відставку

Фракція Партії регіонів створить нову коаліцію та відправить у відставку нинішнього прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО тільки після того, як будуть оголошені офіційні результати виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам заявила заступник лідера фракції ПР Ганна ГЕРМАН.

«Як тільки буде оголошено офіційний результат виборів, ми відразу приступимо до офіційних переговорів зі створення коаліції і відправимо її у відставку», - сказала вона.

За словами Г.ГЕРМАН, все має відбуватися згідно з демократичними процедурами. Вона зауважила, що зараз Ю.ТИМОШЕНКО не можна відправити у відставку, бо немає нової коаліції і немає можливості призначити новий уряд. «Як ти призначиш новий уряд, якщо поки не маєш коаліції?», - додала вона.