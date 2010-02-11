Медведєв чекає нового президента, бо з Ющенком працювати таки не може
15:41, 11 лютого 2010Політика
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Позицію озвучила прес-секретар
|Наталія ТІМАКОВА
Про це повідомила журналістам прес-секретар Президента РФ Наталія ТИМАКОВА в Томську, передає РІА «Новости».
«Президент МЕДВЕДЄВ не раз озвучував свою позицію про те, що він не готовий працювати з Президентом ЮЩЕНКОМ. Ця позиція зберігається», - сказала Н.ТИМАКОВА.
«З новим Президентом України, якого обрав український народ, глава російської держави має намір працювати», - запевнила вона.
При цьому вона закликала дочекатися офіційного оголошення підсумків голосування з виборів Президента України.
Н.ТИМАКОВА також нагадала, що раніше Д.МЕДВЕДЄВ привітав Віктора ЯНУКОВИЧА з успіхом на президентських виборах.
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