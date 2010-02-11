Луценко поставив своїм депутатам «одне-єдине» запитання

Депутатська група «Народна самооборона» в коаліцію з Партією регіонів не піде.

Про це заявив народний депутат від “Народної самооборони” Олег НОВІКОВ, повідомили УНІАН у прес-службі Громадянського руху «Народна самооборона».

За його словами, таке рішення було прийнято на зборах депутатської групи за участю лідера “Народної самооборони” Юрія ЛУЦЕНКА.

Зокрема, як розповів О.НОВІКОВ, ці збори відбулися 9 лютого. “Ю.ЛУЦЕНКО поставив депутатам групи одне-єдине питання: їх особисте ставлення до можливості входження групи «Народна самооборона» до коаліції з Партією регіонів, про яку так багато говорять останнім часом”, - зазначив депутат.

“Серед присутніх на зборах 15 народних депутатів думка була майже одностайна: «Народна самооборона» в коаліцію з Партією регіонів не піде. Лише 2 народних депутати висловились за можливість такої коаліції і 1 - утримався», - поінформував О.НОВІКОВ.

Загалом, за словами народного депутата, за результатами зборів було прийнято декілька рішень. «По-перше, парламентська група «Народна самооборона», до складу якої входять депутати від політичної партії «Вперед, Україно!», партії ХДС та позапартійні народні депутати, вирішила, що необхідно зробити все заради об’єднання всіх демократичних сил у складі діючого парламенту. Для цього депутати доручили лідеру «Народної самооборони» Юрію ЛУЦЕНКУ провести відповідні консультації з представниками всіх демсил, що входять до Верховної Ради», - повідомив О.НОВІКОВ.

По-друге - група «Народна самооборона не бачить можливим вступати в коаліцію з Партією регіонів, а також підтримувати висунення прем’єр-міністра від цієї політичної сили, підкреслив він.

І третє, повідомив О.НОВІКОВ, - “з огляду на попередні результати виборів Президента України, коли волевиявлення громадян розділилось майже навпіл, група «НС» виступає за консолідацію всіх партій, що входять до складу фракції НУ-НС, і вважає, що є всі підстави для висунення кандидата в прем’єр-міністри від політичних сил, які не пов’язані з Партією регіонів».