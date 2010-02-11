Герман обіцяє Україні нового Президента до початку весни

Заступник голови Партії регіонів, народний депутат Ганна ГЕРМАН висловлює упевненість, що інавгурація Віктора ЯНУКОВИЧА на пост Президента України буде проведена у лютому.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на прес-конференції у Києві.

«Ще до початку весни Україна матиме нового Президента», - сказала Г.ГЕРМАН.

Вона також зауважила, що її політична сила готова прийняти до складу нової коаліції у Верховній Раді представників інших парламентських фракцій, які висловлять такі наміри. «Ті з них, хто справді цінує демократію, для тих двері відкриті у нашій команді. І якщо вони прийдуть – я не думаю, що їх хтось відштовхне», - сказала Г.ГЕРМАН.

У свою чергу, заступник голови Партії регіонів, народний депутат Борис КОЛЕСНІКОВ уточнив, що зараз стосовно створення нової більшості у Верховній Раді ведуться лише консультації, а не офіційні переговори.

«Давайте ми отримаємо офіційне рішення ЦВК (офіційні результати виборів Президента – УНІАН), а потім розпочнемо переговори. Вони поки що дійсно не ведуться, а консультації велися і раніше. Тому сьогодні насправді говорити немає про що», - зауважив Б.КОЛЕСНІКОВ.

Водночас Г.ГЕРМАН сказала, що коли переговори про створення нової коаліції розпочнуться, вони пройдуть відкрито і швидко.