СБУ підключила "Альфу" до охорони виборчих протоколів

СБУ здійснює охорону доставки протоколів з “мокрими” печатками до Центральної виборчої комісії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив голова Служби безпеки України Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

«СБУ із задіянням спецпідрозділу «Альфа» здійснює охорону всіх протоколів з “мокрими” печатками. Сьогодні до кінця дня вони будуть доставлені до ЦВК», - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО.