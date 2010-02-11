СБУ підключила "Альфу" до охорони виборчих протоколів
21:39, 11 лютого 2010Політика
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Про це повідомив голова Служби
СБУ здійснює охорону доставки протоколів з “мокрими” печатками до Центральної виборчої комісії.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив голова Служби безпеки України Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.
«СБУ із задіянням спецпідрозділу «Альфа» здійснює охорону всіх протоколів з “мокрими” печатками. Сьогодні до кінця дня вони будуть доставлені до ЦВК», - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО.
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