Спостерігачі готові розповісти суду про тиск і погрози

У Територіальному виборчому окрузі №112 (міста Ровеньки і Свердловськ Луганської області) окружна виборча комісія відмовилася приймати майже півсотні скарг, які надійшли від спостерігачів.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі «Донбас» кандидата на пост Президента Юлії ТИМОШЕНКО

За словами представника штабу в Ровеньках Зінаїди ПУХАЛО, 8 лютого вона прибула в окружну комісію і привезла скарги практично з усіх дільниць міста Ровеньки. Після багатогодинного очікування, близько 03.00, їй вдалося потрапити на засідання комісії. Проте члени комісії не захотіли приймати скарги і сказали, щоб 9 лютого всі спостерігачі приїхали в окружком, сказала З.ПУХАЛО.

«Це відбулося під впливом довіреної особи кандидата ЯНУКОВИЧА Олексія ІВАНОВА, який тиснув на комісію і намагався примусити не приймати скарги. Я наполягла, і скарги спостерігачів все ж таки прийняли. Але, порушуючи закон, у комісії сказали «привезти з собою всіх авторів скарг». Сам же ІВАНОВ всіляко принижував мене і погрожував, що команда ЯНУКОВИЧА розбереться з такими, як я», - розповіла З.ПУХАЛО.

За її словами, всі скарги спостерігачів містять волаючі факти беззаконня. Приміром, виборці дільниці №122, що знаходиться в притулку для людей похилого віку, розповіли про те, що директор цієї установи погрожував літнім людям і обіцяв, що тих, хто не проголосує за ЯНУКОВИЧА, перестануть годувати. Крім того, стверджує вона, голова дільничної комісії Олег КАНАТОВ погрожував дівчині, спостерігачеві від Ю.ТИМОШЕНКО фізичною розправою: “коли вони вночі їхали в окружком, він пообіцяв викинути дівчину з машини, якщо вона буде погано поводитися”.

«Вдень 9 лютого, як нам і сказали, близько 50 спостерігачів з Ровеньок прибули в окружком. І поки ми чекали, до нас підійшли кілька жінок від команди ЯНУКОВИЧА. Вони були п`яні, кричали, погрожували, кахали, що пришли за завданням ІВАНОВА, що ніхто ніякі скарги в нас приймати не буде, а ЯНУКОВИЧ розбереться з кожним», - розповіла З.ПУХАЛО.

Далі, за її словами, в холі будівлі, де знаходиться окружком, з`явилися кілька чоловік у папахах. Вони представилися козацтвом В.ЯНУКОВИЧА. За словами З.ПУХАЛО, «ці люди погрожували нам: «Ви не доїдете додому!». Міліціонери, що були тут присутні, не втрутилися в конфлікт. “Та все ж таки, нашим спостерігачам вдалося зайти в зал окружкому. Ми зробили заяву, що нам погрожують, зажадали розглянути всі скарги негайно», - сказала З.ПУХАЛО.

Вона підкреслила, що всі спостерігачі готові розповісти і в ЦВК, і в суді правду про пресинг команди В.ЯНУКОВИЧА.