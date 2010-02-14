Сьогодні ЦВК продовжить розглядати скарги щодо виборів

Відбудеться чергове засідання

У неділю 14 лютого о 10.30 відбудеться чергове засідання Центральної виборчої комісії. Як повідомили УНІАН у Відділі взаємодії із ЗМІ Секретаріату ЦВК, на ньому передбачається продовження розгляду низки скарг щодо виборів Президента України 2010 року. Місце проведення: площа Лесі Українки, 1, 2-й поверх, прес-центр ЦВК. Акредитація обов’язкова і триватиме до 10.00 14 лютого за телефонами: 256-81-72, 256-82-80.

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