Янукович зустрівся з людиною Медведєва

Керівник адміністрації президента Росії Сергій НАРИШКІН зустрівся в суботу з лідером Партії регіонів України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, який, за попередніми підрахунками ЦВК здобув перемогу на виборах Президента України.

Як передає кореспондент УНІАН, як заявив С.НАРИШКІН російським журналістам по закінченню зустрічі, він ще раз передав вітання В.ЯНУКОВІЧУ від президента Росії Дмитра МЕДВЕДЄВА.

«Сьогодні відбулася тривала, докладна зустріч з Віктором Федоровичем ЯНУКОВИЧЕМ. Я, перш за все, передав ще раз вітання від президента Російської Федерації Дмитра Анатолійовича МЕДВЕДЄВА у зв`язку з вдало проведеними виборами», - зазначив він.

«Відбулася дуже докладна і грунтовна розмова з найширшого кола питань двосторонньої співпраці між нашими двома країнами, особливо у сфері економіки», - повідомив С.НАРИШКІН.

За його словами, «зрозуміло, що за останні кілька років було багато що втрачено, загублено».

«У наших двох країн є рішучість надолужити згаяне і використати ті резерви, які є в розвитку економічного, гуманітарного і політичного співробітництва», - підкреслив керівник адміністрації президента РФ.