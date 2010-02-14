ЦВК дала підстави для оскарження

Центральна виборча комісія сьогоднішньою постановою про результати виборів Президента України дала підстави для оскарження своїх дій у суді.

Про це після оголошення офіційних результатів виборів Президента України заявила заступник голови ЦВК Жанна УСЕНКО-ЧОРНА, передає кореспондент УНІАН.

«На жаль, Центральна виборча комісія - сьогоднішнім своїм засіданням, у тому числі - дала підстави для судового оскарження своїх дій, а також бездіяльності», - зазначила вона.

Заступник голови ЦВК вкотре наголосила, що не були розглянуті скарги, подані до ЦВК.

Також вона зазначила журналістам, що наразі тривають кілька судових процесів щодо недотримання вимог законодавства про вибори, рішення яких можуть вплинути на загальні результати.

«Зокрема, може змінитися, як голосова частина в кількості виборців, які віддали свої голоси за того, чи іншого кандидата, так і інші показники щодо кількості виборців, які взяли участь у голосування», - наголосила Ж.УСЕНКО-ЧОРНА.

У свою чергу, член ЦВК Михайло ОХЕНДОВСЬКИЙ вважає, що результати голосування є точними, а він не коментує думки своїх колег.