Корнійчук: ЦВК порушила виборче законодавство

Голова Української соціал-демократичної партії (УСДП), яка входить до Блоку Юлії ТИМОШЕНКО, Євген КОРНІЙЧУК вважає, що Центральна виборча комісія порушила національне виборче законодавство при встановленні офіційних результатів виборів Президента, оскільки суди не завершили розгляд справ за позовами штабу Ю.ТИМОШЕНКО.

Про це Є.КОРНІЙЧУК заявив у коментарі УНІАН щодо встановлення офіційних результатів другого туру голосування на виборах Президента України 7 лютого.

"Те, що Центральна виборча комісія встановила результати поза встановлені терміни, не давши судам завершити розгляд всіх справ, – це повне порушення виборчого законодавства. Є всі формальні підстави для оскарження офіційних результатів у Вищому адміністративному суді", - сказав Є.КОРНІЙЧУК.

Голова УСДП звернув увагу і на той факт, що ЦВК також не розглянула скарги, отримані від представників кандидата в Президенти Юлії ТИМОШЕНКО.

За словами Є.КОРНІЙЧУКА, Центральний виборчий штаб Ю.ТИМОШЕНКО вже підготував позов, який найближчим часом буде направлено до Вищого адміністративного суду. "Позов вже готовий і буде поданий у встановлені законом терміни", - повідомив він.

Лідер УСДП також додав, що зараз, на відміну від 2004 року, не є обов’язковим у судовому порядку забороняти Центральної виборчої комісії публікувати офіційні результати виборів для забезпечення судового розгляду у Вищому адміністративному суді.

"У суді можуть безпосередньо оскаржуватися офіційні результати, встановлені Центральною виборчою комісією", - пояснив Є.КОРНІЙЧУК.

Як повідомляв УНІАН, ЦВК в суботу оголосила Президентом України Віктора ЯНУКОВИЧА.