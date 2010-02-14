Французький біатлоніст виграв золото Олімпіади

Кращий з українських спортсменів - 5-й

Французький біатлоніст Венсан Же став переможцем спринтерської гонки на Олімпіаді-2010. Не зробивши жодного промаху на двох вогневих рубежах, він закінчив 10-кілометрову дистанцію з результатом 24 хвилини 7,6 секунди. Срібло здобув норвежець Еміль-Хегле Свендсен (1 промах), який програв французові 12,2 секунди. Бронза у хорвата Якова Фака (0) - 24.20,0. Українець Андрій Дериземля показав 5-й результат (2 промахи; 24.48,5). У Сергія Седнєва - 22-й (0; 25:57.2), Сергія Семенова - 33-й (1; 26:20.5), В’ячеслава Деркача - 77-й (3; 28:22.9)

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