Тимошенко вирішила частково повторити 2004-й

Кандидат на пост Президента, чинний прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО наполягатиме на розгляді її позову щодо незаконності протоколу Центральної виборчої комісії про результати президентських виборів у Вищому адміністративному суді України в прямому ефірі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив керівник виборчого штабу кандидата в президенти Ю.ТИМОШЕНКО, перший віце-прем’єр-міністр Олександр ТУРЧИНОВ сьогодні на брифінгу в Кабінеті міністрів.

«Одним з перших клопотань, які будуть внесені нашою стороною, Юлією ТИМОШЕНКО, це клопотання щодо публічності розгляду цього питання, а саме: клопотання, щоб розгляд відбувався в прямому ефірі», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Керівник виборчого штабу Ю.ТИМОШЕНКО додав, що для забезпечення публічного судового процесу є всі необхідні технічні можливості. «Ми сподіваємося, що Вищий адміністративний суд обов’язково задовольнить це клопотання для того, щоб вся країна могла почути аргументи, могла почути і побачити позицію», - додав він.

О.ТУРЧИНОВ також повідомив, що сторона позивача планує надати суду відеоматеріали, які підтверджують факти фальсифікацій результатів в округах. «Ми також готуємо для участі у процесі багато свідків, які готові дати покази щодо тих чи інших форм фальсифікацій, і багато інших позицій, фактів, документів, які, ми вважаємо, доведуть суду те, що результати виборів були сфальшовані на користь Віктора ЯНУКОВИЧА», - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, 14 лютого Центральна виборча комісія офіційно оголосила Президентом України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Разом з тим кандидат на пост Президента Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що не визнає перемогу В.ЯНУКОВИЧА і оскаржуватиме результати президентських виборів у судах.

Завтра Ю.ТИМОШЕНКО подасть позов у Вищий адміністративний суд України щодо незаконності протоколу ЦВК про встановлення офіційних результатів виборів Президента України.