Путін: важкий період у житті братнього українського народу позаду

Прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН сподівається, що Україна братиме більш активну участь в інтеграції на пострадянському просторі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ПУТІН сказав під час зустрічі з Президентом Казахстану Нурсултаном НАЗАРБАЄВИМ у Ново-Огарьово.

«Хочеться сподіватись, що важкий період у житті братнього нам українського народу позаду й можна буде вибудовувати нормальні міждержавні відносини, будувати плани у сфері економіки, зміцнювати взаємодію в соціальній сфері, й можемо запропонувати українським партнерам спільну роботу за тими інтеграційними напрямками, в яких Україна так чи інакше брала участь», - сказав В.ПУТІН.

В.ПУТІН також назвав події в Україні в 2005 році «квазіреволюційними».

«Тоді лідери «кольорової революції» скористалися невдоволенням людей, очікуванням змін, і всі очікування не справдилися», - заявив В.ПУТІН.

«У той момент, після оголошення третього туру, який не був передбачений ні Конституцією, ні законом, стало ясно, що ні до чого хорошого це не приведе, оскільки неможливо зміцнювати демократію, не поважаючи закон», - сказав він.

У свою чергу, Н.НАЗАРБАЄВ нагадав, що спочатку ідея створення єдиного економічного простору обговорювалася також у Ново-Огарьово в 2004 році за участю президентів Росії, Казахстану, Білорусі та України. Він нагадав, що тоді навіть було підписано відповідний меморандум.

«Хочу підкреслити, що Ви в душі повністю знаходитеся на стороні підтримки ініціатив інтеграції на пострадянському просторі», - сказав він.