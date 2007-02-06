Верховна Рада задовольнила Тимошенко

Верховна Рада України сьогодні розгляне проект закону, яким забороняється відчужувати майно НАК «Нафтогаз України» і газотранспортної системи України.

Як передає кореспондент УНІАН, даний проект закону є одним із тих, які включені до порядку денного парламенту на 6-9 лютого. Загалом, за затвердження порядку денного ВР на поточний пленарний тиждень проголосували 408 із 437 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Крім того, до переліку законопроектів, які ВР планує розглянути цього тижня, включені й ті, на обговорені яких наполягала фракція БЮТ, зокрема, щодо встановлення економічно обґрунтованих тарифів на житлово-комунальні послуги, а також щодо внесення змін до держбюджету на поточний рік, яким передбачається збільшити розмір мінімальної заробітної плати та пенсій.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні зранку депутати БЮТ блокували трибуну і президію ВР, вимагаючи внести до порядку денного законопроект щодо заборони приватизації ГТС.