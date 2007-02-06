Близнюк вважає, що українцям не потрібні ні москалі, ні німці

Голова Донецької обласної ради Анатолій БЛИЗНЮК переконаний, що Україну об`єднає тільки національна ідея за прикладом БАМу або цілини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам у Донецьку.

"Об`єднати Україну може тільки національна ідея", - сказав А.БЛИЗНЮК.

На його думку, "найголовніше питання – що державна еліта може запропонувати як національну ідею". "Якщо згадувати те ж будівництво шахт на Донбасі, освоєння цілини, БАМ - адже це були національні ідеї", - нагадав голова облради.

А.БЛИЗНЮК упевнений, що "одним із елементів національної ідеї" може стати один із масштабних економічних проектів, наприклад, будівництво транснаціональної автотраси. "Не десь дві дороги треба будувати, а від кордону в Луганській області й від Львова, і в Полтаві зійтися. Ось це буде один із елементів національної ідеї", - підкреслив А.БЛИЗНЮК.

За його словами, національною ідеєю для України може стати й безпосередньо "ідеологія побудови громадянського суспільства". При цьому А.БЛИЗНЮК акцентував, що потрібно пам`ятати - "ми єдині, й через побудову громадянського суспільства все це вибудовувати".

А.БЛИЗНЮК також вважає, що "базовою річчю" для реалізації національної ідеї має стати "підняття життєвого рівня людей".

"Найперше – підняття життєвого рівня людей. Це базова річ, на яку повинні працювати всі гілки влади", - зазначив А.БЛИЗНЮК.

Він також переконаний, що для реалізації національної ідеї українцям не потрібна стороння допомога – "ні німців, ні москалів, ні когось ще".

"Ми повинні пам`ятати, що ми українці, й нам потрібно це зробити. І не потрібні нам німці, москалі або хтось ще. Ми це зробимо самі", - зазначив А.БЛИЗНЮК.