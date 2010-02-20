Ющенко підписав указ про інавгурацію Януковича

Глава Української держави Віктор ЮЩЕНКО підписав указ про забезпечення проведення заходів, пов`язаних з інавгурацією новообраного Президента України.

Текст документу обнародуваний на офіційному сайті Президента.

В.ЮЩЕНКО постановив утворити Організаційний комітет із забезпечення проведення заходів, пов`язаних з інавгурацією новообраного Президента України і затвердити персональний склад Оргкомітету.

Також він доручив Організаційному комітету у дводенний строк розробити та затвердити робочий план щодо організації та проведення заходів, пов`язаних з інавгурацією новообраного Президента України.

Міністерству закордонних справ України В.ЮЩЕНКО доручив вжити в установленому порядку заходів щодо запрошення іноземних делегацій (представників дипломатичного корпусу іноземних держав) для участі в заходах, пов`язаних з інавгурацією новообраного Президента України, та вирішення питань, пов`язаних з їх перебуванням в Україні.

Міністерство внутрішніх справ України, Головне управління Міністерства внутрішніх справ України у місті Києві зобов’язані вжити додаткових заходів із забезпечення громадського порядку під час підготовки і проведення заходів, пов`язаних з інавгурацією новообраного Президента України.

Кабінету міністрів України, Державному управлінню справами В.ЮЩЕНКО доручив здійснити фінансове, матеріально-технічне забезпечення заходів, пов`язаних з інавгурацією новообраного Президента України.

Державний комітет телебачення та радіомовлення України має забезпечити широке висвітлення у засобах масової інформації заходів, пов`язаних з інавгурацією новообраного Президента України.

До складу Організаційного комітету із забезпечення проведення заходів, пов`язаних з інавгурацією новообраного Президента України увійшли 23 посадовці.

Співголовами комітету за згодою призначено керівника Апарату Верховної Ради України Валентина ЗАЙЧУКА та народного депутата України, заступника голови фракції Партії регіонів у Верховній Раді Сергія ЛЬОВОЧКІНА.

Також співголовою оргкомітету став керівник Державного управління справами Ігор ТАРАСЮК.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Як повідомляв УНІАН, 16 лютого Верховна Рада прийняла постанову про проведення 25 лютого інавгурації новообраного Президента.

Того ж дня кандидат на пост Президента Юлія ТИМОШЕНКО оскаржила у Вищому адміністративному суді України рішення Центральної виборчої комісії, яким Віктора ЯНУКОВИЧА визнано переможцем президентських виборів.

17 лютого ВАСУ призупинив дію рішення ЦВК про встановлення результатів виборів і обрання В.ЯНУКОВИЧА Президентом України.