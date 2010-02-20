Регіоналів із суду викликали до штабу

Представник Віктора ЯНУКОВИЧА у Вищому Адміністративному суді України Олександр ЛАВРИНОВИЧ висловив задоволення завершенням судового процесу у справі позову Юлії ТИМОШЕНКО до Центральної виборчої комісії щодо визнання недійсними результатів виборів Президента України.

«Я задоволений, тому що поставлено крапку», - зазначив О.ЛАВРИНОВИЧ після проголошення ухвали, якою було задоволено клопотання Ю.ТИМОШЕНКО про відкликання позову на ЦВК.

«Але я хотів би, щоб той юридичний спам, який приніс позивач, всім показали - з чим та сторона прийшла до суду», - цитує О.ЛАВРИНОВИЧА «Українська правда».

Після оголошення ухвали ВАСУ закрив засідання, а депутатів від фракції Партії регіонів викликали до штабу на вулиці Липській.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Ю.ТИМОШЕНКО відкликала з ВАСУ свій позов до Центрвиборчкому, звинувативши колегію суддів у небажанні встановити об’єктивну істину у справі та у формальному підході до розгляду позову.

ВАСУ залишив без розгляду позов у зв’язку з тим, що позивач подав клопотання про відкликання цього позову.

ВАСУ своєю ухвалою поновив дію протоколу Центральної виборчої комісії про результати повторного голосування з виборів Президента України 7 лютого.

Рішення суду набуває чинності з моменту оприлюднення і оскарженню не підлягає.