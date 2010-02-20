Молебень у день інавгурації Януковича очолить Патріарх Кирил

Глава Російської православної церкви, святійший Патріарх Московський і всієї Русі КИРИЛ очолить молебень в Києво-Печерській Лаврі в день інавгурації Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Патріарха Московського і всієї Русі.

«На запрошення новообраного Президента України В.ЯНУКОВИЧА Святійший Патріарх Московський і всієї Русі КИРИЛ 25 лютого 2010 року очолить в Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі молебень перед церемонією інавгурації Президента», - йдеться в повідомленні.

Святійший Патріарх КИРИЛ проведе богослужіння спільно з Предстоятелем Української православної церкви Блаженнійшим митрополитом Київським і всієї України ВОЛОДИМИРОМ.

Після молебня і вітального слова Святійшего Патріарха В.ЯНУКОВИЧ відбуде до Верховної Ради України, де принесе Президентську присягу, поклавши руку на історичне Пересопницьке Євангеліє.

Як повідомляв УНІАН, 16 лютого Верховна Рада прийняла постанову щодо проведення 25 лютого інавгурації новообраного Президента.