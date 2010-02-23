Президент Віктор ЮЩЕНКО привітав українців з Днем захисника Вітчизни.

“Вітаю кожного, для кого цей день є уособленням військової доблесті і честі, вірності присязі й відданості Батьківщині.

Глибоку пошану і сердечну подяку висловлюю ветеранам війни і військової служби, які в роки воєнного лихоліття мужньо боронили українську землю від загарбників і у мирний час примножували уславлені традиції української звитяги”, - зазначив глава держави у привітанні, обнародуваному на його офіційному сайті.

В.ЮЩЕНКО висловив переконання, що притаманні ветеранам життєвий і бойовий досвід, моральні й духовні якості завжди допомагатимуть виховувати справжніх воїнів, громадян і патріотів рідної землі, надихатимуть їх на вірне служіння державі й народу України.

Президент побажав усім українцям миру й злагоди, міцного здоров`я, щастя, наснаги й добробуту.