Соціалісти натякають Гриценку про відставку і медогляд

Фракція Соціалістичної партії України знову вимагає від міністра оборони України Анатолія ГРИЦЕНКА вибачень «за наклепи на адресу голови ВР» Олександра МОРОЗА.

Як передає кореспондент УНІАН, із такою заявою на сесії ВР сьогодні виступив заступник керівника фракції СПУ Ярослав МЕНДУСЬ.

Він заявив, що 25 січня 2007 року А.ГРИЦЕНКО «у хамській формі звинуватив голову парламенту в лобіюванні чиїхось інтересів у питанні передачі майна Одеського інституту сухопутних військ».

За словами Я.МЕНДУСЯ, міністр оборони «із небезспірних міркувань його ліквідував, і тепер має велике бажання реалізувати будівлі та майно цієї установи». Депутат стверджує, що під час візиту О.МОРОЗА до Одеси до нього офіційно звернулися з проханням підтримати ініціативу місцевих депутатів про передачу майна розформованого інституту у підпорядкування Міністерства освіти України. За його словами, О.МОРОЗ звернувся до прем’єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА з проханням розглянути дане питання відповідно до законодавства України.

Водночас, заявляє Я.МЕНДУСЬ, А.ГРИЦЕНКО вирішив перетворити цю ситуацію на скандал. «Безпардонно міністр кинув ні чим не обґрунтовані звинувачення на адресу О.МОРОЗА». За його словами, після вчорашнього зауваження з цього приводу В.ЯНУКОВИЧА «міністр раптом вигадав чергову байку і заявив, що нібито голова парламенту Олександр МОРОЗ виступив проти нього з якимись образливими звинуваченнями, але ніяких фактів на підтвердження своїх слів не навів».

Крім того, Я.МЕНДУСЬ зазначив, що А.ГРИЦЕНКО підкреслює, що він здобув військову освіту в американському військовому вузі. За словами депутата від СПУ, якби американський офіцер і міністр оборони почав «нести подібну нісенітницю на адресу керівництва або поширювати чутки про підрив обороноздатності своєї країни, при цьому протягом двох років відповідаючи за її зміцнення, ймовірно, справа завершилась би не тільки його відставкою, але й медичним оглядом».

«Про яку честь офіцера може говорити людина, у якої не вистачає мужності відповідати за свої слова», - зазначив Я.МЕНДУСЬ. Він наголосив, що якщо А.ГРИЦЕНКО має факти про незаконне лобіювання посадовцями своїх інтересів, то він має передати всі матеріали до компетентних органів, «а не базікати».

Як повідомляв УНІАН, перебуваючи 24 січня в Одесі, голова Верховної Ради О.МОРОЗ повідомив, що надіслав Кабінету міністрів лист, в якому просить захистити інтереси держави при розподілі будівель і споруд Одеського інституту Сухопутних військ. О.МОРОЗ також висловив надію, що це майно буде передано Міністерству освіти і науки.

25 січня міністр оборони А.ГРИЦЕНКО зазначив, що заява О.МОРОЗА про необхідність передачі майна Одеського інституту сухопутних військ Міністерству освіти і науки є некомпетентною.

7 лютого А.ГРИЦЕНКО заявив, що вважає вичерпаним свій інформаційний конфлікт з О.МОРОЗОМ. «Я готовий відкликати свою заяву, якщо першим свою заяву відкличе О.МОРОЗ, оскільки він першим зробив заяву», - сказав міністр.

8 лютого Апарат ВРУ розповсюдив заяву щодо необґрунтованості претензій А.ГРИЦЕНКА до О. МОРОЗА.