Ющенко певен, що Янукович підкоригує свої погляди

Екс-президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що заяви нового Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА щодо інтеграції України у Єдиний економічний простір з Росією зазнають корекції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час зустрічі з Президентом Європарламенту Єжи БУЗЕКОМ.

«Я розумію, що були зроблені деякі заяви, у тому числі які стосувались Єдиного економічного простору. Думаю, що це питання, яке зазнає корекції. Я переконаний у цьому», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він вважає, що європейський курс України є безальтернативним. В.ЮЩЕНКО попросив зробити усе можливе, щоб Угода про асоціацію, яка включає в себе і питання зони вільної торгівлі між Україною і Європейським Союзом, була підписана.

У свою чергу, Є.БУЗЕК наголосив, що для Європейського Союзу Україна є дуже важливим гравцем. Він високо оцінив вклад В.ЮЩЕНКА в утвердження демократії в Україні і висловив сподівання, що ця тенденція буде збережена.

«Ми б хотіли, щоб ті демократичні тенденції, які Ви заклали, залишились в українській політиці», - сказав Є.БУЗЕК.

Також він наголосив на важливості того, аби Україна мала сталий розвиток і не було різких рухів, які спостерігались останнім часом.