Герман: Янукович погодив з Москвою свій візит до Брюсселя

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ 1 березня здійснить свій перший закордонний візит у Брюссель, а 5 березня - у Москву.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомила журналістам заступник глави Адміністрації Президента Ганна ГЕРМАН.

Вона уточнила, що ці візити були погоджені під час сьогоднішніх зустрічей В.ЯНУКОВИЧА із головою Європейського парламенту Єжи БУЗЕКОМ, а також під час зустрічі з головою Державної Думи Російської Федерації Борисом ГРИЗЛОВИМ і главою Адміністрації Президента Росії Сергієм НАРИШКІНИМ.

При цьому Г.ГЕРМАН зазначила, що в такому міжнародному графіку Президента України не слід шукати якийсь політичний підтекст. «Наші протоколи погодили ці графіки. Вони відповідають планам і російської сторони, і сторони Європейського Союзу», - зазначила Г.ГЕРМАН.