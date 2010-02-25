Кличко: Ющенко підготував Черновецькому «запасний аеродром»

Лідер Блоку Кличка у Київраді Віталій КЛИЧКО вважає, що, призначивши голову Київської міської державної адміністрації Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО членом Вищої ради юстиції, екс-президент України Віктор ЮЩЕНКО підготував йому «запасний аеродром» на випадок відставки з посади мера Києва.

Про це йдеться у заяві прес-служби В.КЛИЧКА, яку має УНІАН.

В.КЛИЧКО назвав це призначення Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО “болісним ляпасом змученим нинішньою міською владою киянам”.

За його словами, жодною логікою неможливо пояснити призначення “одіозної та аморальної людини, яку по праву вважають одним з найбільш корумпованих чиновників у країні”, виконавцем ролі правового регулятора.

«Вже давно не є таємницею політична співпраця між Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ та В.ЮЩЕНКОМ, якій екс-президент залишився вірним до останніх днів свого керівництва країною. Так, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ отримав від Віктора Андрійовича надто щедрий подарунок – «запасний аеродром» у випадку можливої відставки міського голови та проведення дострокових виборів у Києві», – вважає В.КЛИЧКО.

Він також висловив сподівання на те, що новий Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ буде більш уважно ставитися не лише до букви закону, але й до думки киян, і не повторюватиме помилок попереднього глави держави.

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого В.ЮЩЕНКО підписав указ про призначення голови Київської міської державної адміністрації Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО членом Вищої ради юстиції замість Степана ГАВРИША.