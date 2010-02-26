Голова фракції НУ-НС: поведінка БЮТ завжди відрізнялась егоїзмом та цинізмом

Намагання БЮТ будь-якою ціною зберегти за Юлією ТИМОШЕНКО посаду прем’єр-міністра може призвести до розвалу чинної парламентської коаліції.

Про це заявив голова фракції «Наша Україна - Народна самооборона» Микола МАРТИНЕНКО, коментуючи заяви заступника голови фракції БЮТ Сергія СОБОЛЄВА щодо «торгів за посаду прем’єра», повідомили УНІАН у прес-службі фракції НУ-НС.

«Політична поведінка Блоку Юлії Тимошенко завжди відрізнялась політичним егоїзмом та цинізмом. Ми вже були свідками того, як за спинами партнерів по коаліції БЮТ майже домовився з Партією регіонів про розподіл країни на двох, анітрохи не переймаючись жодними зобов’язаннями – ні політичними, ні моральними. Останні намагання БЮТ перекласти відповідальність за розвал коаліції на своїх політичних партнерів стало черговим свідченням таких подвійних стандартів», - відзначив М.МАРТИНЕНКО.

«Очевидно, що в нинішніх політичних і соціально-економічних реаліях ні про яке прем’єрство Юлії Володимирівни ТИМОШЕНКО вже йтися не може. Тому депутати НУ-НС запропонували модель збереження чинної коаліції. Але БЮТ виявився не готовий заради єдності демократичних сил піти на таку «велику жертву», як посада прем’єр-міністра. Натомість ми почули низку хамських неаргументованих випадів на адресу нашої фракції та її окремих депутатів. Саме фракцію НУ-НС бютівці намагаються зробити крайньою і звинуватити в розвалі коаліції», - наголошує він.

Як зазначив М.МАРТИНЕНКО, «ми не вважаємо посаду голови уряду найбільшою цінністю в житті, для нас у політиці немає «священних корів». Натомість для нас посада прем’єра є лише одним із інструментів для проведення економічних реформ та реалізації програмних засад, зафіксованих в коаліційній угоді, припинення розбрату у владі та стабілізації ситуації в суспільстві. У нашій фракції є достатньо підготовлених та фахових людей, здатних ефективно керувати Кабміном у нинішній непростій ситуації”.

“Попри всі випади з боку представників БЮТ на адресу НУ-НС, наша пропозиція про збереження коаліції через зміну прем’єр-міністра залишається в силі”, - наголосив голова фракції НУ-НС.

Як повідомляв УНІАН, 25 лютого прес-служба фракції блоку “Наша Україна – Народна самооборона” повідомила, що голові фракції М.МАРТИНЕНКУ доручено провести переговори з фракціями БЮТ та Блоку Литвина щодо можливості збереження чинної парламентської коаліції. Таке рішення ухвалено на зборах фракції «Наша Україна - Народна самооборона». При цьому у повідомленні зазначається, що НУ-НС пропонуватиме БЮТ і Блоку Литвина власну кандидатуру на посаду прем’єр-міністра України.

Водночас, у «Народній самообороні» назвали «підлогом» заяви політиків про те, що фракція НУ-НС вирішила провести переговори про створення коаліції. У “Народній самообороні” відзначили, що в ЗМІ з’явилась інформація про те, що 25 лютого відбулось засідання фракції НУ-НС, на якому нібито було прийнято рішення делегувати своїх представників на переговори про створення коаліції з усіма фракціями, окрім комуністів. Депутат Олесь ДОНІЙ спростував, що фракція на цьому зібранні приймала таке рішення, адже кворуму не було, тому, відповідно, ніяких легітимних рішень на ньому прийнято не могло бути в принципі.

Натомість Перший заступник голови фракції БЮТ Андрій КОЖЕМ’ЯКІН вважає, демократичну коаліцію може зруйнувати не прем’єрство Юлії ТИМОШЕНКО, а продажність окремих депутатів фракції “Наша Україна – Народна самооборона”.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі БЮТ.

“Демократичну коаліцію може зруйнувати не прем‘єрство ТИМОШЕНКО, а продажність та зрадництво окремих депутатів фракції НУ-НС, які шукають пояснення своєї зради, так само, як це у 2006 році робив Олександр МОРОЗ, коли пішов в коаліцію з Партією регіонів”, - сказав А.КОЖЕМ’ЯКІН і висловив сподівання, що “такого продажного депутатського товару в НУ-НС немає”.

При цьому він додав, що „навіть студенти першого курсу юрфаку знають, що для внесення нової кандидатури прем‘єр-міністра потрібна нова коаліція”. “І якщо у Миколи МАРТИНЕНКА така коаліція з Партією регіонів вже є, то у нього є повне право вносити нову кандидатуру прем‘єра”, - зазначив А.КОЖЕМ’ЯКІН.

Як повідомляв УНІАН, 25 лютого прес-служба фракції блоку “Наша Україна – Народна самооборона” повідомила, що голові фракції М.МАРТИНЕНКУ доручено провести переговори з фракціями БЮТ та Блоку Литвина щодо можливості збереження чинної парламентської коаліції. Таке рішення ухвалено на зборах фракції «Наша Україна - Народна самооборона». При цьому у повідомленні зазначається, що НУ-НС пропонуватиме БЮТ і Блоку Литвина власну кандидатуру на посаду прем’єр-міністра України.

Водночас, у «Народній самообороні» назвали «підлогом» заяви політиків про те, що фракція НУ-НС вирішила провести переговори про створення коаліції. У “Народній самообороні” відзначили, що в ЗМІ з’явилась інформація про те, що 25 лютого відбулось засідання фракції НУ-НС, на якому нібито було прийнято рішення делегувати своїх представників на переговори про створення коаліції з усіма фракціями, окрім комуністів. Депутат Олесь ДОНІЙ спростував, що фракція на цьому зібранні приймала таке рішення, адже кворуму не було, тому, відповідно, ніяких легітимних рішень на ньому прийнято не могло бути в принципі.

Сьогодні, 26 лютого, М.МАРТИНЕНКО сказав, що намагання БЮТ будь-якою ціною зберегти за Ю.ТИМОШЕНКО посаду прем’єр-міністра може призвести до розвалу чинної парламентської коаліції. «Очевидно, що в нинішніх політичних і соціально-економічних реаліях ні про яке прем’єрство Юлії Володимирівни ТИМОШЕНКО вже йтися не може. Тому депутати НУ-НС запропонували модель збереження чинної коаліції. Але БЮТ виявився не готовий заради єдності демократичних сил піти на таку «велику жертву», як посада прем’єр-міністра. Натомість ми почули низку хамських неаргументованих випадів на адресу нашої фракції та її окремих депутатів. Саме фракцію НУ-НС бютівці намагаються зробити крайньою і звинуватити в розвалі коаліції», - сказав М.МАРТИНЕНКО.