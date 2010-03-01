У БЮТ пояснили, чому Тимошенко досі не зустрілася з Януковичем

На даний час прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО не збирається проводити зустріч з новообраним Президентом Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Про це сьогодні в інтерв’ю кореспонденту УНІАН заявив перший заступник лідера фракції БЮТ Андрій КОЖЕМ’ЯКІН.

«Такої зустрічі не заплановано, і тому її поки не буде», - сказав він.

Крім того, за слова А.КОЖЕМ’ЯКІНА, керівництво фракції БЮТ не отримувало запрошення на зустріч, яка нібито планується у Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з керівництвом ВР та лідерами фракцій.

«На цю годину запрошення ми не отримували і такої інформації у мене немає ні від керівництва ВР, ні від керівництва фракції», - сказав він.

При цьому А.КОЖЕМ’ЯКІН припустив, що вочевидь В.ЯНУКОВИЧ «буде зустрічатися з тією частиною лідерів фракцій, з якими він буде “ліпити коаліцію”».