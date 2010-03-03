Янукович хоче бачити Литвина після відставки Тимошенко?

Сьогодні о 15.00 запланована зустріч Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з головою Верховної Ради Володимиром ЛИТВИНИМ і лідерами фракцій парламенту.

Про це УНІАН повідомило джерело у Верховній Раді.

Як повідомляв УНІАН, зустріч, зі слів ЛИТВИНА, мала відбутися ще учора. Але в той час, на який розраховував спікер, ЯНУКОВИЧ приймав вірчі грамоти від ЗУРАБОВА.