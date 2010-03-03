Янукович хоче бачити Литвина після відставки Тимошенко?
11:25, 03 березня 2010Політика
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Зустріч запланували нібито на 15.00
Сьогодні о 15.00 запланована зустріч Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з головою Верховної Ради Володимиром ЛИТВИНИМ і лідерами фракцій парламенту.
Про це УНІАН повідомило джерело у Верховній Раді.
Як повідомляв УНІАН, зустріч, зі слів ЛИТВИНА, мала відбутися ще учора. Але в той час, на який розраховував спікер, ЯНУКОВИЧ приймав вірчі грамоти від ЗУРАБОВА.
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