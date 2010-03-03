Томенко думає, що Раду примушуватимуть до коаліції

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО переконаний, що ближчим часом парламент буде знаходитися в стані примусу до створення коаліції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, про це він сказав в інтерв’ю журналу «Фокус».

Відповідаючи на запитання про те, яким чином Партії регіонів вдасться легалізувати нову більшість у парламенті, М.ТОМЕНКО сказав: «226 голосів у них буде».

Водночас він зауважив, що Партії регіонів навряд чи вдасться набрати більшість у фракції «Наша Україна – Народна самооборона», тому, на переконання М.ТОМЕНКА, у ВР буде створена коаліція одноразового використання не на фракційній основі, як цього вимагає Конституція України, а на індивідуальній. «Протягом одного засідання будуть зроблені найголовніші кроки для зміцнення влади: створений уряд, оголошені нові голови обласних адміністрацій тощо», - вважає він.

Віце-спікер переконаний, що такий розвиток дій дає можливість Партії регіонів призначити прем’єр-міністром представника своєї політичної сили. «Якщо така схема буде реалізована, то це точно буде прем’єр-міністр від Партії регіонів, тому що в «Нашій Україні» нема єдиної думки щодо кандидата на крісло прем’єра: називають і Арсенія ЯЦЕНЮКА, і Сергія ТІГІПКА, і Віктора ЮЩЕНКА, і навіть Ігоря ТАРАСЮКА», - зазначив М.ТОМЕНКО.

Водночас він висловив переконання, що, швидше за все, уряд очолить «регіонал» Микола АЗАРОВ, при цьому зазначивши, що в Партії регіонів є багато прихильників Бориса КОЛЕСНІКОВА. Він також зазначив, що залишається теоретична можливість появи технічного прем’єр-міністра, який не є відомим політиком.

Коментуючи ситуацію у Верховній Раді, М.ТОМЕНКО висловив думку, що такий стан, в якому функціонує, з юридичної точки зору, сумнівна коаліція, дає можливість Президенту використати цю ситуацію і фактично в будь-який час призначити дострокові вибори. «Я б назвав це своєрідним процесом по примусу до коаліції, в якому буде знаходитися парламент певний час», - сказав М.ТОМЕНКО.