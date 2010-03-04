У Тимошенко обіцяють не допустити зміни правил коаліційної гри

БЮТ не допустить неконституційного створення коаліції у парламенті.

Про це заявив віце-спікер Микола Томенко (БЮТ) в ефірі 5 каналу, коментуючи внесення до Верховної Ради проекту змін до регламенту, які допускають формування коаліції депутатами, а не фракціями.

"Це суперпринципове питання...Вибраний шлях, який озвучив на зустрічі у президента глава Компартії Петро Симоненко. Він сказав: коаліція – більшість. Це неконституційний шлях", - наголосив він.

Томенко підкреслив, що "зміни до регламенту не змінюють Конституцію".

"Тому фракція ще не приймала рішення, але я думаю, що ми будемо докладати всіх можливих механізмів і способів, щоб не допустити неконституційний шлях створення коаліції", - зазначив віце-спікер.

Також він заявив, що у НУНС не зможе зібратися більшість депутатів, які підтримають створення нової коаліції.

"Я теоретично навіть не бачу, як "Наша Україна" збере 37 голосів за цю коаліцію, коли в Ульянченко прем’єр Ющенко, у когось прем’єр Яценюк, у когось прем’єр Тігіпко", - сказав БЮТівець.

За його словами, "для того, щоб вийти з цієї ситуації треба або порушувати Конституцію, або готувати вибори".

Крім того, Томенко вважає, що має бути створений опозиційний уряд на чолі з лідером БЮТ Юлією Тимошенко.

"Я думаю, що нам треба його створити, і логічно, щоб Тимошенко очолила опозиційний уряд, який щотижнево має проводити засідання", - сказав віце-спікер.

Також Томенко заявив: "Ми маємо достатньо потужну команду і у парламенті, і на місцях. Я думаю, що не так легко з нами конкурувати, і не так легко ми дозволимо, щоб були якісь політичні репресії стосовно Тимошенко, чи когось іншого".

Українська правда