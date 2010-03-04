Порошенку дали іспанський орден

Міністру закордонних справ України Петру ПОРОШЕНКУ вручено державну нагороду Іспанії - орден „За цивільні заслуги” ступеню Великого Хреста за видатні зусилля у розбудові відносин між Україною та Іспанією.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС Україні, державну нагороду П.ПОРОШЕНКУ вручив учора Надзвичайний і Повноважний Посол Королівства Іспанія в Україні Хосе Родрігес МОЯНО.

Посол Іспанії у своєму вступному слові, зокрема, відзначив важливість місця і ролі України в Європі та на міжнародній арені. „Україна стає ближчою до Європи, стає більш відомою в Іспанії. Успіхи Української держави є все більше помітними не лише через велику громаду в нашій країні, а й завдяки демократичному характеру виборчого процесу, демократичному процесу передачі влади”, - підкреслив Х.Р.МОЯНО. Міністр П.ПОРОШЕНКО отримує цю почесну нагороду за спільність інтересів України та Іспанії, підтримання ділових, якісно нових контактів, відзначив глава іспанського дипломатичного представництва.

Посол дав високу оцінку динаміці двостороннього діалогу між Україною та Іспанією, а також тим домовленостям, які були досягнуті на рівні глав зовнішньополітичних відомств обох країн під час візитів до Києва та Мадрида у листопаді 2009 та січні 2010 року. Особливою активністю, за словами іспанського дипломата, відзначалися двосторонні контакти з моменту, коли МЗС очолив П.ПОРОШЕНКО. „Сподіваюся, що усі ключові зовнішньополітичні ініціативи та досягнуті домовленості з євроінтеграційної тематики будуть доведені до логічного завершення найближчим часом”, - підсумував Х.Р.МОЯНО.

У свою чергу П.ПОРОШЕНКО висловив переконання, що відносини між двома країнами є яскравим прикладом досягнення важливих результатів, які насамперед мають практичну значимість для задоволення потреб та інтересів громадян обох країн. У цьому зв’язку міністр відзначив нещодавнє укладення Угоди про взаємне визнання та обмін посвідчень водія, а також підготовку до підписання найближчим часом інших важливих для громадян України документів у сфері соціального захисту.

П.ПОРОШЕНКО також наголосив на важливості підтримки Іспанією євроінтеграційних устремлінь нашої держави, що набуває особливої ваги під час іспанського головування в Європейському Союзі. Окремо було відзначено близькість позицій двох держав з багатьох питань міжнародної проблематики, таких як зміцнення європейської та світової безпеки, вироблення спільних підходів у питаннях реформування міжнародних організацій, об’єднання зусиль для протидії піратству та організованій злочинності.

Глава українського МЗС також запевнив, що за підтримки „країн-друзів України” буде вжито необхідних заходів, аби завершити найближчим часом підготовку до підписання Угоди між Україною та ЄС про асоціацію та виведено на якісно новий рівень діалог з ЄС із запровадження безвізового режиму поїздок громадян України до ЄС.