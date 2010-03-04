БЮТ і НУ-НС взяли перерву

Верховна Рада України включила до порядку денного проект закону "Про затвердження змін до статті 61 Закону України "Про Регламент Верховної Ради України", який передбачає можливість входження до складу парламентської коаліції окремих народних депутатів.

Як передає кореспондент УНІАН, за проголосував 231 з 421 народного депутата України, зареєстрованого у сесійній залі.

Зокрема, дане рішення підтримали у повному складі фракція Партії регіонів, КПУ та Блоку Литвина, а також четверо народних депутатів від БЮТ та семеро від НУ-НС.

Після цього дві фракції - БЮТ та НУ-НС – звернулися з вимогою оголосити перерву в парламенті на 30 хвилин. Перерва була оголошена, а голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН запросив лідерів фракцій парламенту на Погоджувальну раду для узгодження позицій в ситуації, яка склалася.