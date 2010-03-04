Відставка Кабміну обійдеться бюджету в 17 мільйонів - ЗМІ

Відставка Кабінету Міністрів України спричинить бюджетні витрати на суму близько 17 млн. грн., а також виділення колишнім керівникам низки державних дач.

Як пише газета «Дело» (№34 за 4 березня), всі міністри і їх перші заступники, які підуть з посад слідом за прем`єром Юлією ТИМОШЕНКО, є державними службовцями першої категорії і мають право на отримання матеріальної допомоги після звільнення. До цієї ж категорії відносяться голови державних комітетів й голови інших центральних органів влади.

Держслужбовці цього рівня, констатує видання, згідно із законом про державну службу, упродовж року після відставки можуть одержувати щомісячну матеріальну допомогу в розмірі 80% зарплати. Таким чином, Ю.ТИМОШЕНКО, якщо не знайде собі нової роботи, може розраховувати в подальші 12 місяців на виплату приблизно 300 тис. грн. (з розрахунку, що середньомісячна зарплата керівника уряду становить близько 32 тис. грн.). На такі суми можуть розраховувати перший віце-прем`єр Олександр ТУРЧИНОВ, а також віце-прем`єри Іван ВАСЮНИК і Григорій НЕМИРЯ, чиї зарплати не набагато нижчі, відзначає «Дело».

Виплата такої матеріальної допомоги 17 чинним міністрам, а також приблизно 30 керівникам державних комітетів й інших центральних органів влади після їх відставки в сумі може досягти 17 млн. грн. При цьому, відзначає газета, виплати триватимуть доти, доки звільнені чиновники не влаштуються на нову роботу.

Також, відповідно до постанови уряду Віктора ЯНУКОВИЧА №1210 (2003 рік), прем`єр-міністрові й першому віце-прем`єрові належить по окремому котеджу в будинках відпочинку Державного управління справами (будинки відпочинку розташовані в передмісті столиці: Пущі-Водиці і Кончі-Заспі). У разі їх відставки, як вказано в постанові, за колишніми керівниками зберігається право користування наданими приміщеннями.

Це ж стосується віце-прем`єрів, яким належить по дві кімнати в будинках відпочинку Держуправління справами. А іншим членам уряду – по одній кімнаті.

Також держава поклопоталася про медичне забезпечення всіх колишніх членів уряду, незалежно від посади. Кожен екс-міністр має право на безкоштовне медичне й санаторно-курортне обслуговування себе і своєї сім`ї.